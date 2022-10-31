РСЗО «Град» остановили попытку атаки ВСУ в зоне СВО

Артиллерийские дуэли не прекращаются на всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО), но в Запорожской области они сейчас особенно жаркие. У обеих сторон активно работают разведка и беспилотники, поэтому времени на залп и перемещение всего ничего — около пяти минут. Эмиль Тимашев провел один день с расчетами РСЗО «Град» российской армии и увидел их молниеносную работу.

40 снарядов РСЗО «Град» — это полный пакет. Машину специально заряжают под завязку. Экипаж заступает на боевое дежурство и точно не останется без работы.

«Боеприпасов достаточно. Боевой дух бодрый, все готовы работать днем и ночью», — рассказал военнослужащий с позывным «Кочевник».

Всего через несколько минут приходят данные от разведки. Боевики ВСУ готовят прорыв на запорожском направлении. Группа большая, есть техника. Задача — подавить атаку националистов огнем.

Машины на позициях, противник в 15 километрах от нас. Командир батареи приказывает расчетам подготовить по десять снарядов. Бьют не по площади, а точечно, ориентируясь на данные беспилотника.

После залпа — счет идет на минуты. У националистов тоже есть разведка и грады — приоритетная цель. Пять минут — и машины снова в движении. Чтобы нанести следующий удар уже с другой позиции.

Такие попытки прорыва на этом направлении — не слишком частые. Во время последней противник потерял сразу несколько танков благодаря быстрой реакции командиров артиллерии.

«Был остановлен, разгромлен и вынужден отойти на исходные рубежи», — сообщил командир артиллерийского подразделения Владимир.

Такие же маневренные операции сейчас совершают и расчеты ствольной артиллерии. Точное попадание в цель — это возможность быстро поменять позицию.

«Главное, чтобы подавали точные координаты. Чтобы все было четко выставлено. Вот тогда мы точно в цель попадем. Точка наведения чтобы совпадала», — говорят военные.

Вот как работа артиллеристов выглядит в штабе. Командиры следят за передвижением противника на экранах и корректируют огонь в онлайн режиме.

«Доцент» — местная знаменитость. Особенно хорошо с его талантами знакомы националисты. Но наблюдать предпочитают, как правило, из укрытия. Бьет точно.

«Она (артиллерия — прим. ред.) большую роль играет. Потому что западные страны сделали сейчас Украину, братскую для нас страну, своим полигоном испытаний всех средств — как ракет, так и артиллерии. Они ее используют, но мы ее уничтожаем. Мы ее засекаем, наблюдаем и уничтожаем. И не дадим им практиковать», — сказал «Доцент».

После такой артподготовки, противник еще не скоро придет в себя. Сорвано еще одно наступление ВСУ. Впрочем, в Киеве уже давно перестали считать потери и продолжают бросать в огонь все больше новобранцев.