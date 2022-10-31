В Домодедово образовалась огромная очередь на получение багажа

В огромной очереди пассажиры стоят с трех часов ночи.

Сами прилетели, а багаж — нет! В эти минуты почти 600 человек безуспешно пытаются получить свои чемоданы в столичном аэропорту Домодедово.

В огромной очереди пассажиры стоят с трех часов ночи. Без вещей остались туристы, которые вернулись с турецких курортов. Все они прилетели самолетами авиакомпании Turkish Airlines.

Всего речь идет о трех таких рейсах. Причину сбоя представители турецкого авиаперевозчика объяснить не смогли.