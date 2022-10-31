Некоторые районы Киева остались без света и воды

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 63

Мэр Киева Кличко подтвердил обесточивание части города после ударов по критической инфарструктуре

Некоторые районы Киева остались без света и воды

Фото: Reuters / GLEB GARANICH

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Мэр столицы Кличко на фоне включения по стране сирен сообщил, что все службы по электроснабжению активно работают.

Некоторые районы Киева обесточены и остались без водоснабжения в результате ударов по объектам критической инфраструктуры. Информацию о ситуации в столице Украины сообщил мэр города Виталий Кличко на одной из своих личных страниц.

«В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения», — написал Виталий Кличко и добавил, что все службы города на данный момент находятся в режиме непрерывной работы.

Незадолго до этого украинские источники сообщали о нескольких взрывах в Киеве и области. Кроме того, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские националисты с помощью британских специалистов предприняли несколько атак на Севастополь. После нападения Россия приняла решения выйти из зерновой сделки.

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