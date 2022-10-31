«Мертвые будут помогать»: почему Хэллоуин в этом году особенный

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Анна Свотина
Анна Свотина Эксклюзив 134

Экстрасенс Харрис объяснил магическую особенность 31 октября в этом году

Фото, видео: www.globallookpress.com / Richard Ellis; 5-tv.ru

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Эксперт советует не знакомиться в ночь с 31 октября на 1 ноября, не выходить из дома и избегать конфликтов.

Магический праздник всех святых считается самой страшной ночью в году. Хэллоуин в 2022-м будет по-настоящему особенным. Экстрасенс и мастер оккультных наук Андрей Харрис напоминает, что в одной точке сошлись сразу три ключевых события. 5-tv.ru публикует эксклюзивный комментарий эксперта.

«С древних времен на этот день приходится ряд магических праздников: это и канун дня всех святых, и Хэллоуин, это и Самайн. А в этом году это еще и коридор затмений, который заканчивается только 8 ноября и сейчас его самый пик, и, более того, это завершение цикла из 22 лет — завершение цикла кармы. Все это буквально в эту ночь лавиной сойдет на человечество», — поясняет экстрасенс.

Уникальное сочетание этих явлений «приготовило» для человека как испытания, так и подарки судьбы.

«Первое — мертвые будут вам помогать. Естественно, в этот день души выпускают в наш мир. Поэтому, если вам будут сниться сны, вы видите мертвых родственников, либо же они вас о чем-то предупреждают, или если вы нечаянно увидите у себя дома призрак любимого или знакомого человека — не бойтесь. Обязательно пообщайтесь с ним, узнайте, какую информацию он хочет до вас донести», — рассказал Харрис.

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Вторым важным моментом является завершение кармического цикла. Он длился целых 22 года. Поэтому на этом этапе подводятся некие итоги. Мастер оккультных наук объяснил, что если предыдущие 22 года были наполнены плохими поступками, то человеку «придется отработать эту карму». Его могут ожидать неприятности и несчастья.

«Пик — сегодняшняя ночь и вплоть до 8 ноября. Поэтому будьте осторожны, лучше не садитесь за руль, не вступайте ни с кем в конфликты. Проведите этот день спокойно, дома, в медитации, поразмышляйте о своей жизни или сделайте доброе дело», — посоветовал Андрей Харрис.

Третий момент, на который экстрасенс обращает внимание, это скопление злых духов. Именно в Хэллоуин они получают возможность попасть в мир живых и предстать во плоти.

«Я рекомендую избегать всех случайных знакомств, не ходить в ночные клубы, не гулять ночью, потому что злые духи способны обретать облик человека, вступать с нами в диалог. Как правило, такие знакомства заканчиваются очень плохо. Поэтому будьте осторожны», — считает эксперт.

Харрис также напоминает, что с 31 октября и до начала весны 2023 года духи-помощники обретут свою силу и будут активно помогать.

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А тем, кто хочет воспользоваться магической энергией праздника всех святых, экстрасенс советует взять три свечки: красную, желтую, зеленую и загадать желание.

«Скрутите их вместе, чтобы получилась одна единая свеча и ровно в полночь загадайте желание на лесном перекрестке. После того, как загадаете свое желание, вставьте свою свечу в землю, немного присыпьте ее опавшими листьями и скажите: „Да будет так“. Мысленно поблагодарите силы Хэллоуина и энергии земли. Тогда ваше желание обязательно сбудется», — подсказал Харрис.

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«Мертвые будут помогать»: почему Хэллоуин в этом году особенный

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