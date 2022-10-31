«Пенсия как пенсия»: Бедрос Киркоров не берет ни копейки у знаменитого сына

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 175

Отец Филиппа Киркорова заявил, что не пользуется финансовой помощью звездного сына

«Пенсия как пенсия»: Бедрос Киркоров не берет ни копейки у знаменитого сына

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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90-летний мужчина живет исключительно на собственные средства.

Отец Филиппа Киркорова Бедрос заявил, что не пользуется финансовой помощью и живет исключительно на свои средства. Об этом 90-летний болгарин рассказал в беседе с dni.ru.

25 ноября в Кремле состоится юбилейный вечер в его честь. Организацией занимается сам Бедрос Киркоров лично — все затраты он оплатит из собственного кармана.

«Я сам себя обеспечиваю, ничего у сына не беру. Почему-то люди думают, что меня сын содержит, хотя это и не так. Вот и концертом я сам занимаюсь. У меня пенсия как пенсия. Мне на все хватает. Каждый день в новое я не хочу одеваться», — поделился отец короля российской эстрады.

К слову, неделю назад Бедросу Киркорову установили кардиостимулятор. Артист рассказал, что раньше он не мог ходить и испытывал трудности с дыханием, а теперь совсем «как мальчик».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Филипп Киркоров после вопроса о кражах послал журналистку в пятую точку.

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