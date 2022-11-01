«Мы не медики!»: участники «На-На» отказались помогать больному Алибасову

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 105

Участники группы «На-На» отказались помогать своему больному продюсеру Алибасову

«Мы не медики!»: участники «На-На» отказались помогать больному Алибасову

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Общение солистов некогда знаменитой группы с ее создателем свелось к редким телефонным разговорам.

Солисты созданной Бари Алибасовым группы «На-На» признались, что не помогают и даже почти не навещают своего продюсера, здоровье которого в последнее время оставляет желать лучшего.

«Мы не медики! Да и в деньгах он не нуждается — помимо пенсии, получает свой процент с наших концертов», — заявил участник группы Владимир Политов в интервью dni.ru.

По словам «нанайцев», их нынешнее общение с Алибасовым свелось лишь к редким телефонным разговорам. Из них они узнали, что продюсер занят восстановлением здоровья, и рядом с ним постоянно находится человек, который помогает ему в лечении и в быту.

«Бари много гуляет, интересуется тем, что происходит. После перенесенной операции даже позвонил Славе Жеребкину и поинтересовался делами, переживает за группу», — рассказали солисты «На-На».

Напомним, летом 2019 года Алибасова госпитализировали с тяжелым отравлением, предположительно, средством для прочистки труб. Через год продюсер снова угодил в больницу: на этот раз у него упало давление из-за передозировки препаратом для усиления потенции. В сентябре этого года Алибасова в очередной раз госпитализировали — ему потребовалась операция на позвоночнике после неудачного падения с лестницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алибасов пытался сорвать выступление артистов на мероприятии в честь 55-летия экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина.

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