Бойцы спецназа «Ахмат» защищают мирных жителей Энергодара от ВСУ

Энергодар сейчас обесточен из-за новых обстрелов со стороны Украины. Восстановить электроснабжение обещают в ближайшее время. В городе ждут. А что касается безопасности, то жители говорят, они чувствуют себя защищенными. Почему — знает Мери Бадунц.

На этих кадрах попытки украинских диверсантов высадиться на побережье Днепра и напасть на Запорожскую атомную станцию. Несколько катеров, каждый из которых может взять на борт по 15 человек, с выключенным светом и на больших скоростях приближаются к нашим позициям. Ответный артиллерийский удар тут же накрывает противника. Очередная попытка ВСУ провалилась.

«Мы не хотим назвать даже это штурмом. Это идет обычная позиционная борьба, за которую мы не беспокоимся. Слышим в соцсетях: американские дивизии, десантники какие-то, бравые в кавычках воины. Мы хотим, чтобы они высветились, а нигде их не видно. На позициях за все восемь месяцы не можем найти этих супер вояк», — рассказал депутат Госдумы Адам Делимханов.

После неудачной попытки высадки десанта ВСУ возвращаются к старой схеме — ежедневные бомбежки мирных жителей и уничтожение инфраструктуры.

«Это село Ивановка в паре километров от Энергодара. Снаряд разрушил второй этаж жилого дома. Били с противоположного берега, 155-миллиметровой американской гаубицей. Это село — своего рода полигон для ВСУ, они пристреливаются, чтобы отработать дальнейшую высадку десанта. Но, как мы видим, здесь мирные люди и обычная сельская жизнь», — рассказала корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Из-за ежедневных обстрелов серьезно пострадал и Энергодар. Повреждены линии электропередачи. В городе и в ближайших районах нет света.

«Утром были прилеты. Попали в подстанцию. Город обесточен. Света по города нет неделю назад тоже обстреляли подстанцию», — рассказал заместитель командира ОМОН «Ахмат» с позывным «Охотник»,

Тем не менее жизнь в Энергодаре не замирает. Люди все также ходят по улицам, ездят на машинах. Вся надежда — на реакцию российских военных, в том числе из подразделения «Ахмат».

«Люди приходят и благодарят и говорят спасибо за то что вы есть здесь. Мы себя чувствуем в безопасности. ВСУшнки предпринимают всякие попытки навредить мирному населению, используя дроны, летящие БПЛА», — рассказал боец спецназа «Ахмат».

С квадрокоптеров сбрасывают снаряды и гранаты. Вот эти два жилых дома пострадали как раз из-за такой диверсии. Человеческих жертв удалось избежать просто потому, что бойцы подразделения «Ахмат» сумели вовремя предупредить людей и спрятать их в подвалы.

«Вот те самые дроны, которые активно используют всу. Самодельное взрывное устройство прикрепляют на дно коптера и сбрасывают. Но, Чаще всего их сбивают. Тут уже целая коллекция сбитых дронов», — рассказала Бадунц.

Борются с коптерами с помощью вот такой пушки, которая способна посадить практический любой беспилотник. Впрочем, некоторые БПЛА удается сбить даже стрелковым оружием. Самое важное — это скорость, поскольку тактика националистов сейчас — это внезапные атаки, в основном направленные на мирное население. И от скорости реакции военных зависят жизни тысяч людей.