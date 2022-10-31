В Москве открылась выставка «Химия-2022»

Сегодня в Москве открылась 25-я международная выставка химической промышленности и науки «Химия-2022». Ее организаторами выступили Министерство промышленности и торговли РФ, «Российский союз химиков» и АО «Экспоцентр».

В рамках выставки прошла пленарная дискуссия X Московского Международного Химического Форума «Технологический суверенитет и развитие российской химической промышленности в современных экономических реалиях», в которой участвовали заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, президент «Российского Союза химиков» Виктор Иванов, а также депутаты Госдумы Мария Василькова и Александр Мажуга, а также представители СИБУРа, «ФосАгро», «Уралхим», «Еврохим» и других.

Более того, в самой выставке участвуют 200 компаний из семи стран: Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Белоруссии, России и Турции.

«Это 25-я выставка и форум химиков, здесь участвует больше 200 компаний. Мы сейчас прошлись по выставке, поговорили с крупнейшими компаниями и с научными лидерами. Видно, что первый удар санкций отрасль приняла, переработала и уже функционирует нормально», — рассказал «Известиям» лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

По его словам, России сейчас необходимо заменить как импорт с запада, так и импорт с востока на собственное производство.

Со своей стороны Василькова отметила, что выставка оставила у нее очень приятные впечатления.

«Прежде всего, мне очень понравились глаза людей. Потому что несмотря на те сложности, с которыми мы сегодня столкнулись, очень важно видеть, что люди продолжают верить в себя, в свои силы», — сказала депутат Госдумы от «Единой России».

Международная выставка «Химия» проводится в Москве с 1965 года и является одной из наиболее престижных выставок в своей отрасли. Организаторами выставки являются Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, «Российский Союз химиков», АО «Экспоцентр».