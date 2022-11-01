Обезьяна с гранатой: США будут отслеживать перемещение западного оружия на Украине

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Власти США будут отслеживать перемещение западного оружия на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Senior Airman Karla Parra; 5-tv.ru

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Опасения Штатов связаны с большими рисками того, что вооружение может попасть не в те руки.

В США усомнились, стоить ли доверять Киеву западное оружие. Как пишут Associated Press и Reuters, Вашингтон возобновил инспекции, с целью отслеживать перемещение вооружений на территории Украины.

Все это связано с большими рисками того, что оружие может попасть не в те руки. Ранее в Европе уже несколько раз сообщали о том, что поставляемым западным вооружением интересуются преступные группировки. А некоторые образцы даже были обнаружены. Переправляют их, преимущественно, с юга Украины.

Так, одесская таможня нашла в одном из морских контейнеров, готовых к отправке, вертолет Ми-2, судя по окраске, из состава вооруженных сил. Именно из Одессы шли поставки зерна по согласованному гуманитарному коридору.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в СКЦ согласовали план движения 16 судов по «зерновому коридору» в Черном море.

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