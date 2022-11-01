«Полный шок!» — Бузова не верит, что шахматист Карпов лежит в коме

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 475

Бузова не верит в госпитализацию экс-чемпиона мира по шахматам Карпова

«Полный шок!» — Бузова не верит, что шахматист Карпов лежит в коме

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Тема:
Ольга Бузова

Знаменитость уверена, что страшные новости — это лишь чья-то непростительная ошибка.

Поющая телеведущая Ольга Бузова не хочет верить в госпитализацию экс-чемпиона мира по шахматам и депутата Госдумы Анатолия Карпова. Она рассказала, что только недавно лично увидела его на премьере мюзикла «Шахматы», после чего осталась под впечатлением от знакомства.

«Читаю новости и испытываю полный шок! <...> Помню, как они (с женой Натальей Булановой — Прим. ред.) меня поддержали тогда, сказав, что смотрят и очень переживают, и болеют за меня в шоу „Ледниковом периоде“! Я не ожидала, что такие легендарные люди смотрят за моим катанием! Они меня очень хвалили», — написала звезда в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что шахматиста Карпова подключили к аппарату ИВЛ. У него диагностировали отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние.

Помимо этого у спортсмена зафиксировали сочетанную (наличие повреждений в двух и более), закрытую черепно-мозговую травмы и закрытый перелом шейки левой бедренной кости. Положение депутата усугубляется из-за хронических заболеваний.

После госпитализации в организме Карпова нашли около 2,76 промилле спиртного. Это примерно две бутылки водки. До этого 5-tv.ru сообщал, что бизнесмен получил вышеперечисленные травмы в результате нападения на него неизвестных.

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