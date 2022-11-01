Один случай на сто тысяч: врач рассказала о недуге дочери Огурцовой

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 57

Врач Вяткина объяснила причину заболевания дочери Огурцовой редкой мутацией

Фото, видео: Instagram* / ogyrtsova_official; личный архив Светлана Вяткина; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам специалиста, заболевание, от которого страдает дочь певицы, встречается один раз в сто тысяч человек.

На днях экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова опубликовала снимок дочери Евы и призналась, что малышка страдает ахондроплазией. Это генетическое заболевание, которое часто называют низкорослостью или карликовостью. Кандидат биологических наук Светлана Вяткина в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала о причинах и особенностях ахондроплазии.

«Рост взрослых не превышает 120-130 сантиметров. Дети с ахондроплазией отстают в двигательном развитии, но интеллект не страдает. Это редкое наследственное заболевание — один случай на сто тысяч человек», — поделилась специалист.

По словам Вяткиной, ахондроплазия возникает из-за мутации в гене, отвечающем за окостенение и рост хрящевой ткани. Из-за этого рост в длину нарушается, а кости приобретают аномальную форму.

«В 80% случаев заболевание возникает в результате спонтанной поломки гена. То есть, заболевание возникает в роду впервые. В 20% случаев ахондроплазия передается по наследству по аутосомно-доминантному типу. Что это значит? У каждого из нас любой ген представлен двумя копиями — от мамы и от папы. Для развития болезни достаточно поломки даже в одной копии», — объяснила Светлана Вяткина.

Возможно ли улучшить ситуацию с карликовостью? Как рассказала врач, сейчас у пациентов с ахондроплазией есть возможность увеличить рост до 150 сантиметров.

«Если ахондроплазия возникает в результате спонтанной поломки, то мы ничего сделать не можем. Но если это наследуемая форма, то, да — сейчас у генетиков в арсенале есть методы предотвращения рождения больных деток», — рассказала врач.

Во-первых, это пренатальная диагностика. Когда беременность наступила, берутся несколько клеток плаценты и изучаются. Если обнаружена мутация, то перед будущей мамой встает сложный вопрос: родить здорового ребенка или прервать беременность.

Во-вторых, «детки из пробирки». В процессе исследования несколько эмбрионов изучаются и для переноса рекомендуются те, в которых не обнаружено генетических нарушений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что немцев предупредили о тяжелых болезнях из-за быстро разрастающейся в их домах плесени.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.62
0.09 61.12
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 ноября

Последние новости

14:21
Отменить и уничтожить Россию: политолог рассказал о новой провокации США
14:19
Даниил Фомин стал лауреатом премии «Джентльмен года — 2022»
14:07
Не дышите: врач назвал главную опасность капель от насморка
13:58
«Великие герои»: Басков рассказал о трогательной встрече с командиром батальона
13:45
Один случай на сто тысяч: врач рассказала о недуге дочери Огурцовой
13:36
Основатель банка Tinkoff объявил об отзыве бренда

Сейчас читают

В музее Мелитополя нашли азбуку, учившую детей ненавидеть русских. Фото
Королевский размах: подруга рассекретила точную сумму астрономических гонораров Киркорова
24-летний актер и певец Ли Джихан погиб в давке в Сеуле
«Ситуация хаоса» впереди: экономика Евросоюза без России неконкурентоспособна

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика