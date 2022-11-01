Не дышите: врач назвал главную опасность капель от насморка

Во время простуды ни у кого не получается вздохнуть полной грудью, но спасительное средство всегда под рукой. Оказалось, не такое уж оно и спасительное.

Если неправильно пользоваться каплями против заложенности носа, то это грозит плачевными последствиями, исправлять которые придется хирургическим путем. Об этом заявил директор Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л. И. Свержевского ДЗМ, доктор медицинских наук Андрей Крюков.

«Капли приносят временное облегчение, но не устраняют саму причину заложенности носа. Люди часто используют их бесконтрольно, с превышением дозы и длительности применения (5-7 дней). В результате сосудистая стенка становится к ним толерантной, развивается стойкое полнокровие носовых раковин», — сообщил он в беседе с изданием Газета.ру.

Он отметил, что в таких случаях начинается медикаментозный ринит, излечить который невероятно сложно. Все превращается в некий «замкнутый круг»: заложенность носа проявляется все сильнее, следовательно, требуется больше капель. Дополнительные дозы препарата усугубляют ситуацию, в итоге пациенты постоянно закапывают нос и становятся зависимыми от лекарства. Если вовремя не побороть себя, то потребуется хирургическое вмешательство.

Врач отметил, что если нос заложен в течение недели, то нельзя заниматься самолечением. Стоит сразу идти к врачу, ведь любое ухудшение самочувствия требует оперативной помощи специалиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему опасно переносить простуду на ногах осенью.