Киркоров после скандала с журналисткой уехал в Узбекистан: «Дело тонкое»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Филипп Киркоров после оскорбления журналистки уехал из России в Узбекистан

Киркоров после скандала с журналисткой уехал в Узбекистан: «Дело тонкое»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитый певец напомнил поклонникам о скором концерте в Ташкенте в рамках юбилейного тура.

Филипп Киркоров после очередного громкого скандала, в котором он грубо оскорбил журналистку, отправился в Узбекистан, где пройдет его большой концерт. Об этом певец сообщил в соцсети.

«Восток — дело тонкое! Мы дело тонкое знаем», — прокомментировал Киркоров будущее выступление.

Концерт состоится в рамках юбилейного тура певца в честь его 55-летия. По поводу именно этого шоу ранее выразила свое недовольство певица Наргиз Закирова, которой запретили въезд в Россию на 50 лет из-за антироссийских заявлений.

Закирова на днях опубликовала видео, где нецензурно выругалась на фоне афиши Киркорова в Узбекистане и назвала певца «понаехавшим». Тот за словом в карман не полез и съязвил в адрес Наргиз, отметив, что для ругани матом даже голосовые связки не нужны. Также артист напомнил певице, что еще не так давно она заискивала и лебезила перед ним в России.

Позднее Киркоров угодил в еще один громкий скандал. На мероприятии в честь юбилея Большого концертного зала «Октябрьский» в Петербурге знаменитый певец оскорбил журналистку, которая спросила его о том, что он привозит с собой в качестве памятных сувениров из поездок в разные города. Киркоров впал в ярость после уточнения, не «тырит» ли он эти предметы, и послал девушку в пятую точку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что диджей Катя Гусева раскрыла баснословные гонорары Филиппа Киркорова.

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