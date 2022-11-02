Кто рано встает, тому Бог подает: китайский совет дня на среду, 2 ноября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 1 ноября?

В среду надо заняться хозяйством: обустраивать дом, двор, улицу или город. Усилия, приложенные вами в среду, многократно окупятся в будущем. Энергии исключительно благоволят натурам трудолюбивым.

Совет дня: если вы давно ищете поддержки, то рискните обратиться за помощью именно в среду. Энергии дня помогут получить повышение по службе и увеличение зарплаты.

Предостережение дня: неблагоприятно в среду начинать лечение и вообще посещать лечебные учреждения. Есть риск, что медицинские манипуляции затянутся надолго.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.