Кто рано встает, тому Бог подает: китайский совет дня на среду, 2 ноября

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 22

Энергии дня могут помочь получить повышение по службе и увеличение зарплаты. Как это использовать?

Кто рано встает, тому Бог подает: китайский совет дня на среду, 2 ноября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 1 ноября?

В среду надо заняться хозяйством: обустраивать дом, двор, улицу или город. Усилия, приложенные вами в среду, многократно окупятся в будущем. Энергии исключительно благоволят натурам трудолюбивым. 

Совет дня: если вы давно ищете поддержки, то рискните обратиться за помощью именно в среду. Энергии дня помогут получить повышение по службе и увеличение зарплаты. 

Предостережение дня: неблагоприятно в среду начинать лечение и вообще посещать лечебные учреждения. Есть риск, что медицинские манипуляции затянутся надолго. 

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.43
-0.19 60.97
-0.15
Кто рано встает, тому Бог подает: китайский совет дня на среду, 2 ноября

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