Музыкант Леонид Агутин признался в бесконечном доверии к супруге Анжелике Варум

Музыкант Леонид Агутин опубликовал трогательные строки о доверии к жене и коллеге Анжелике Варум. Как отмечает издание dni.ru, звездные супруги вместе более 20 лет, и этот брак можно ставить в пример не только ветреным артистам, но и людям, далеким от творчества. Ведь влюбленные до сих пор живут и гастролируют бок о бок, остаются рядом даже когда бурлят слухи об изменах и предательстве.

Агутин в своих интервью признавался, что давал Варум повод сомневаться в его верности и не раз. В молодости, говорил, симпатичные поклонницы имели на него влияние. Однажды, например, оказался в центре скандала из-за запечатленного на камеры поцелуя с незнакомкой. Но мудрости певицы хватило не только чтобы простить, но и чтобы сохранить близость в своей семье.

В личном блоге Агутин опубликовал свое фото. В кадре артист выглядит озадаченным — глаза серьезные, рот изогнут, музыкант будто недоумевает или силится принять решение. Что делать в сложной ситуации, исполнитель знает давно. Стихотворение об этом он написал в 2017 году.

«В минуту тяжелых сомнений и пессимистических дум уверенно, без промедлений, пойди и спроси у Варум», — постановил Агутин.

Очевидно, данному самому себе совету артист следует по сей день. Поклонники были растроганы душевным постом музыканта и посвятили много теплых слов его избраннице. Только мудрая женщина способна сохранить мир в семье, и только настоящий мужчина готов это признать, писали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru выяснял, кто из артистов больше зарабатывает на корпоративах.