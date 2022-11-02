Во Франции предложили РФ продавать нефть по дешевке

Европа хочет избежать эффекта бумеранга для своей экономики.

Французский журнал Causeur предложил способ вынудить российскую сторону продавать нефть дешевле рыночной цены в обмен на застрахованную транспортировку. При этом автор статьи Жил Михайли сомневается, что такое возможно, потому что план слишком рискованный. По мнению обозревателя, Россия продолжит экспортировать черное золото даже после введения потолка цен.

Журналист считает, что у РФ останется стимул продавать и добывать энергоносители, потому что иначе их негде будет хранить. Тем не менее, в материале утверждается, что Великобритания и Евросоюз решили «запретить своим компаниям страховать и финансировать доставку российской нефти, в частности, морским путем в третьи страны с конца 2022 года».

В связи с таким положением дел, автор статьи выступает за введение льготного режима для любой партии нефти из России, которую продадут по цене ниже потолка цен или равной ему. Затем, как думает Михайли, нужно отменить запрет на финансирование и страховку любой партии топлива, проданной по цене ниже предельной. Таким образом, по мнению публициста, сохранятся ограничения, и будет предотвращен так называемый эффект бумеранга для экономики стран Европы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему США решили смягчить условия по предельной цене на российскую нефть.