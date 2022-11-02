Британские специалисты участвовали в подготовке атаки на порт Севастополя

Возобновление зерновой сделки возможно только после гарантий Киева отказаться от военных и террористических акций.

После атаки киевских беспилотников на порт Севастополя через зерновой коридор, Россия приостановила участие в зерновой сделке. Как выяснилось, Украине в подготовке атаки помогали специалисты из Великобритании.

«В МИД России вызовут посла Великобритании из-за участия британских специалистов в подготовке атак Киева», — заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что возобновление зерновой сделки может быть возможно только после гарантий Киева отказаться от военных и террористических акций.

«Напомню, что гарантом сделки была ООН и лично ее генсек», — добавила Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова потребовала объяснений от официального Лондона на фоне утекших в сеть сообщений бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс госсекретарю США Энтони Блинкену.