Британские специалисты участвовали в подготовке атаки на порт Севастополя

|
Лев Пророков
Лев Пророков 126

Посла Лондона вызовут в МИД РФ из-за участия британских специалистов в подготовке атак Киева

Британские специалисты участвовали в подготовке атаки на порт Севастополя

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Читайте нас в: Дзен Новости

Возобновление зерновой сделки возможно только после гарантий Киева отказаться от военных и террористических акций.

После атаки киевских беспилотников на порт Севастополя через зерновой коридор, Россия приостановила участие в зерновой сделке. Как выяснилось, Украине в подготовке атаки помогали специалисты из Великобритании.

«В МИД России вызовут посла Великобритании из-за участия британских специалистов в подготовке атак Киева», — заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что возобновление зерновой сделки может быть возможно только после гарантий Киева отказаться от военных и террористических акций.

«Напомню, что гарантом сделки была ООН и лично ее генсек», — добавила Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова потребовала объяснений от официального Лондона на фоне утекших в сеть сообщений бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс госсекретарю США Энтони Блинкену.

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.43
-0.19 60.97
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 ноября

Последние новости

14:08
Ситуация хаоса: экономика Евросоюза без РФ неконкурентоспособна
13:57
Корейское обострение: КНДР заявила о запуске десяти ракет
13:44
Бульварная няня: мать Тимати метко ответила на жалобы экс-невестки о воспитании
13:34
Россия получила гарантии безопасности от Украины и возобновила зерновую сделку
13:32
Суд заочно арестовал украинку, обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной
13:21
Порок на экспорт: почему в России так популярны сериалы про наркотики и эскорт

Сейчас читают

Жители Херсона смогут поменять бесплатное жилье на пособие
На кусок хлеба хватит: жене иноагента Пугачевой выдали в Израиле социальное пособие
Что понюхать, чтобы на душе стало легко: эфирные масла для здоровья и настроения
В Минобороны рассказали, где будут служить срочники осеннего призыва

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика