Слово — не воробей: Лондону придется объясняться из-за разговора Трасс и Блинкена
Захарова требует объяснений от Лондона из-за информации о сообщении Трасс Блинкену после взрыва на газопроводах
Фото: www.globallookpress.com / White House
Официального ответа на этот вопрос ожидают миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью.
Правда о взрывах на нитках газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» должна быть установлена, ответа ждут миллионы людей по всему миру. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Честно говоря, мне все равно, кто и как получил эту информацию. Меня интересует ответ Лондона на следующий вопрос:
«Отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода «Северный поток» со словами «it’s done» («с ним покончено»)?», — написала Захарова.
Она подчеркнула, что официального ответа на этот вопрос ожидают миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова в этом роль англосаксов.
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком написал в Twitter, что после теракта на «Северных потоках» еще на тот момент премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила Блинкену сообщение с текстом: «it's done».
Заявление Доткома было сделано после обнародования информации о взломе личного телефона бывшего премьера Великобритании.
Взрывы на «Северных потоках» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.
В результате были разрушены три из четырех ниток газопровода. Представители оператора Nord Stream AG заявили, что происшествие носит беспрецедентный характер. По факту инцидента в России было возбуждено уголовное дело о совершении акта международного терроризма.
В Минобороны РФ заявили о причастности к планированию и реализации диверсии на «Северных потоках» представителей ВМС Великобритании.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что даже еще не изданную биографию Лиз Трасс придется переписывать из-за скандалов вокруг персоны экс-премьера Соединенного Королевства.
- 1 нояб
- «Газпром» нашел две воронки при обследовании места подрыва «Северных потоков»
- 29 окт
- Раздал награды: Карл III выдал причастность Великобритании к диверсии на «СП»
- 27 окт
- В Германии заявили о невозможности использования «Северного потока — 2»
- 24 окт
- Сейсмологи заявили о четырех странных сейсмособытиях у «Северного потока» в Финском заливе
- 21 окт
- Песков: Европа удивится, если назовут исполнителей теракта на «Северных потоках»
- 19 окт
- Сильно деформирован: появилось видео с повреждениями на «Северным потоке»
- 18 окт
- Дания пришла к своим выводам по аварии на «Северных потоках»
- 18 окт
- В Германии назвали причину взрывов на «Северных потоках»
- 15 окт
- Швеция, Дания и ФРГ не хотят вместе расследовать взрывы на «Северных потоках»
- 14 окт
- Результат взрыва: полиция ФРГ назвала причину ЧП на «Северных потоках»
Читайте также
80%
0.09 61.12
-0.01
Нашли ошибку?