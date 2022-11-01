Слово — не воробей: Лондону придется объясняться из-за разговора Трасс и Блинкена

|
Лев Пророков
Лев Пророков 154

Захарова требует объяснений от Лондона из-за информации о сообщении Трасс Блинкену после взрыва на газопроводах

Слово — не воробей: Лондону придется объясняться из-за разговора Трасс и Блинкена

Фото: www.globallookpress.com / White House

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Северный поток

Официального ответа на этот вопрос ожидают миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью.

Правда о взрывах на нитках газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» должна быть установлена, ответа ждут миллионы людей по всему миру. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Честно говоря, мне все равно, кто и как получил эту информацию. Меня интересует ответ Лондона на следующий вопрос:
«Отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода «Северный поток» со словами «it’s done» («с ним покончено»)?», — написала Захарова.

Она подчеркнула, что официального ответа на этот вопрос ожидают миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова в этом роль англосаксов.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком написал в Twitter, что после теракта на «Северных потоках» еще на тот момент премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила Блинкену сообщение с текстом: «it's done».

Заявление Доткома было сделано после обнародования информации о взломе личного телефона бывшего премьера Великобритании.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

В результате были разрушены три из четырех ниток газопровода. Представители оператора Nord Stream AG заявили, что происшествие носит беспрецедентный характер. По факту инцидента в России было возбуждено уголовное дело о совершении акта международного терроризма.

В Минобороны РФ заявили о причастности к планированию и реализации диверсии на «Северных потоках» представителей ВМС Великобритании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что даже еще не изданную биографию Лиз Трасс придется переписывать из-за скандалов вокруг персоны экс-премьера Соединенного Королевства.

Тема:
Северный поток
1 нояб
«Газпром» нашел две воронки при обследовании места подрыва «Северных потоков»
29 окт
Раздал награды: Карл III выдал причастность Великобритании к диверсии на «СП»
27 окт
В Германии заявили о невозможности использования «Северного потока — 2»
24 окт
Сейсмологи заявили о четырех странных сейсмособытиях у «Северного потока» в Финском заливе
21 окт
Песков: Европа удивится, если назовут исполнителей теракта на «Северных потоках»
19 окт
Сильно деформирован: появилось видео с повреждениями на «Северным потоке»
18 окт
Дания пришла к своим выводам по аварии на «Северных потоках»
18 окт
В Германии назвали причину взрывов на «Северных потоках»
15 окт
Швеция, Дания и ФРГ не хотят вместе расследовать взрывы на «Северных потоках»
14 окт
Результат взрыва: полиция ФРГ назвала причину ЧП на «Северных потоках»
Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.62
0.09 61.12
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 ноября

Последние новости

12:28
HIMARS и «сникерс»: детей в США «обстреляли» конфетами из РСЗО
12:17
Не всякий случай: украинские грузы не будут страховать из-за выхода РФ из зерновой сделки
12:05
Закон не писан: в США прохожих расстреляли из проезжающего автомобиля
11:56
Русалка и спартанец: во сколько обошлись костюмы Самойловой и Джигана для Хэллоуина
11:44
Названа возможная причина взрыва газопровода в ЖК «Новое Колпино» в Петербурге
11:31
Слово — не воробей: Лондону придется объясняться из-за разговора Трасс и Блинкена

Сейчас читают

В музее Мелитополя нашли азбуку, учившую детей ненавидеть русских. Фото
Королевский размах: подруга рассекретила точную сумму астрономических гонораров Киркорова
24-летний актер и певец Ли Джихан погиб в давке в Сеуле
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика