Захарова: за время спецоперации на Украине уничтожено более трех тысяч наемников

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Лев Пророков
Лев Пророков 99

Подобная помощь Запада в подготовке и отправке наемников недопустима и только затягивает конфликт на Украине.

Захарова: за время спецоперации на Украине уничтожено более трех тысяч наемников

Фото: www.globallookpress.com / Polish military

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Российские вооруженные силы продолжают выполнение задач специальной военной операции на Украине. К сожалению, военным приходится сталкиваться не только с украинскими националистами, но вставшими на сторону киевского режима иностранными наемниками. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на стороне Украины с оружием в руках воюют тысячи иностранцев.

«За восемь месяцев — восемь тысяч наемников. Больше всего из Польши, Канады. Более трех тысяч боевиков уничтожено, столько же отправлено на родину», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что подобная помощь Запада в подготовке и отправке наемников недопустима и только затягивает конфликт на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская сторона установила причастность британских специалистов к подготовке атаки на порт Севастополя.

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