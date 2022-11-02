Захарова: за время спецоперации на Украине уничтожено более трех тысяч наемников

Российские вооруженные силы продолжают выполнение задач специальной военной операции на Украине. К сожалению, военным приходится сталкиваться не только с украинскими националистами, но вставшими на сторону киевского режима иностранными наемниками. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на стороне Украины с оружием в руках воюют тысячи иностранцев.

«За восемь месяцев — восемь тысяч наемников. Больше всего из Польши, Канады. Более трех тысяч боевиков уничтожено, столько же отправлено на родину», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что подобная помощь Запада в подготовке и отправке наемников недопустима и только затягивает конфликт на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская сторона установила причастность британских специалистов к подготовке атаки на порт Севастополя.