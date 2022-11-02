С кем ты? Германия требует от Сербии сделать выбор

От Белграда потребовали определиться, что для него важнее: вступить в Евросоюз или поддерживать партнерские отношения с Москвой.

Германия вынуждает Сербию сделать выбор между Россией и Евросоюзом. Об этом пишет Welt со ссылкой на анонимный источник в немецком правительстве.

По его словам, от Белграда потребовали определиться, что для него важнее: вступить в Евросоюз или поддерживать партнерские отношения с Москвой. Третьего варианта здесь не дано. При этом, сделать выбор нужно как можно быстрее, поскольку геополитическая ситуация обостряется, считают в Берлине.

По данным источника, власти Германии были разочарованы тем, что Сербия подписала соглашение о расширении сотрудничества с Россией. По мнению немецких политиков, это не согласуется с курсом Евросоюза по введению санкций.