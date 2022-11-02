В Совфеде появились флаги новых регионов РФ

В галерее флагов Совета Федерации появились символы новых регионов России. Республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. На законное место полотнища установили солдаты роты почетного караула. Мероприятие приурочили к Дню народного единства.

«Теперь вы — неотъемлемая часть большой страны. Уверена, близок тот день, когда ваши тяготы прекратятся, а спокойная и мирная жизнь снова вернется в ваши дома. Мы обязательно всем миром отстроим города, проложим дороги, восстановим экономику, наладим новую жизнь для новых граждан России», — сказала Матвиенко.

Также Валентина Матвиенко отметила, что устанавливаемые флаги — это символ открытого и независимого выбора жителей новых регионов. Исторические референдумы прошли в конце сентября. И тогда воля людей и тяга к родине оказались сильнее угроз, которые исходили от киевского режима.