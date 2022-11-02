Ярошенко рассказал, чем займется в Общественной палате РФ

Летчик Константин Ярошенко прокомментировал новости о том, что он будет работать в Общественной палате РФ (ОП РФ) в составе комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию. Об этом он сообщил на площадке итогового форума «Сообщество», проходящего 2–3 ноября на площадке Музея Победы. Форум организован ОП РФ.

Ярошенко был включен в состав ОП РФ указом президента Владимира Путина.

Ярошенко заявил, что у него много планов на новой должности. Он выразил президенту благодарность за доверие.

«Надеюсь, выполним все, что от нас зависит. Первое будет одно из направлений — поддержание автомобилей, которые производим. Цех не бросаем. Много проблем, и не только в дальнем зарубежье, но и на Украине. Много ребят наших там находится, уже будем их возвращать к семьям, женам, матерям», — отметил он.

Летчик подчеркнул, что планирует заниматься и вопросами противодействия двойным стандартам коллективного Запада в отношении РФ.

«Сейчас вы знаете, что на любых платформах идет полностью давление на наше государство, двойные стандарты в любой сфере — в юридической, правовой, содержание заключенных, права человека, права осужденных, во всех других критериях и аспектах», — отметил он.

По его словам, оказывать противодействие в текущих условиях достаточно сложно. Немаловажным вопросом он решил назвать и поддержку россиян, которые оказались за рубежом в тяжелой ситуации.

«Оказавшись в этой ситуации, очень многие делают ошибки, неправильные шаги, им нужна поддержка и консультация, моральная, правовая поддержка, я на своем опыте знаю, как тяжело находиться, когда тебя арестовывают, похищают, захватывают. Это очень тяжело», — сказал он.

Особенно нелегко, по его словам, находиться в тех странах, где наблюдается гонение за инакомыслие, за поддержку России и спецоперации.

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Сам гражданин РФ отрицал вину и называл дело сфабрикованным.

В апреле 2022 года Ярошенко воссоединился с семьей после 12 лет разлуки. Он отбывал 20-летний срок в США. В МИД заявили, что эта операция стала результатом сложных и долгих переговоров. Обмен Ярошенко и Ридом между США и Россией состоялся в Турции. Сначала россиянина доставили в Сочи, после чего он вылетел в Москву, где встретился с женой и дочерью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ярошенко хочет привлечь власти США к ответственности.