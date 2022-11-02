На ЗАЭС предотвращен теракт националистов силами Росгвардии и спецслужб РФ

Российские спецслужбы совместно с бойцами Росгвардии предотвратили террористический акт на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре со стороны украинских националистов в конце октября. Об этом сообщил 5-tv.ru советник гендиректора концерна «Росатом» Ренат Карчаа.

На территории станции, в одной их технических зон, было обнаружено средство массового поражения со взрывчаткой, которое спрятали боевики нацгвардии Украины. Это было сделано за несколько дней до того, как ЗАЭС перешла под охрану России.

Оказалось, что одного из сотрудников Запорожской АЭС пытались завербовать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Согласно замыслу националистов, подрыв, который бы осуществил мужчина, должен был оставить без отопления 50 тысяч жителей города.

Сигнал с призывом к действию должен был поступить прямиком из офиса президента Украины Владимира Зеленского. В совершенном теракте киевский режим, очевидно, обвинил бы Российскую Федерацию.

Известно, что все месяцы сотрудники СБУ на контрольно-пропускном пункте в районе Каменского пытались вербовать выезжающих сотрудников ЗАЭС. Они искали не информаторов, а именно исполнителей всех запланированных преступлений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как взрыв у ЗАЭС привел к отключению линии электропитания четвертого энергоблока станции.