Мощный взрыв у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) привел к отключению линии электропитания четвертого энергоблока станции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Отмечается, что причиной неполадок стал разрыв мины неподалеку.

«В результате взрыва наземной мины оборвалась основная линия электропитания одного из энергоблоков Запорожской АЭС… Взрыв произошел 30 октября вечером за пределами ограждения по периметру ЗАЭС, отключив внешнюю линию электропередачи напряжением 750 киловольт», — заявил глава МАГАТЭ.

В агентстве уточнили, что на данный момент электроэнергия поступает в блок по резервной линии. Подчеркивается также, что безопасность на объекте обеспечена, инцидент не повлек за собой соответствующих рисков.

29 октября российские военные отбили попытку боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать ЗАЭС. Десант планировал высадку в районе стратегического объекта, но план не сработал. Подобный инцидент произошел также 19 октября — прорыв на территорию украинских националистов оказался безуспешным.

ЗАЭС считается крупнейшей в Европе станцией своего типа — максимум по числу блоков и установленной мощности. Периметр находится под контролем российских военных с марта. ВСУ не прекращают попыток захватить предприятие. Энергодар, где находится станция, и близлежащие зоны не раз оглушали звуки артиллерийских ударов.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Россия начала оказывать военную поддержку Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) после очередного обострения конфликта с киевским режимом и ряда обстрелов со стороны ВСУ по мирному населению. Противник отказывается вести переговоры и игнорирует все призывы к урегулированию ситуации дипломатическим путем, в стране введено военное положение.

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