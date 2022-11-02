Жители Таллина затравили певицу Анне Вески за звание артистки Эстонской ССР

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 157

Певица не стыдится того, что в советские годы была звездой всесоюзного масштаба. Все это и спровоцировало в стране грандиозный скандал вокруг ее имени.

Жители Таллина затравили певицу Анне Вески за звание артистки Эстонской ССР

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Sednev via www.imago-

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Эстонцы раскритиковали певицу Анне Вески, которая на афишах упоминает, что она имеет звание заслуженной артистки Эстонской ССР. О недовольствах жителей страны и травле знаменитости в своем Telegram-канале рассказал журналист таллинской газеты «Столица» Александр Чаплыгин. По его словам, все это вызвало скандал.

«Граждане углядели в этом попытку реанимировать и оправдать память о „российской оккупации“. Удивительное лицемерие», — рассказал журналист.

Вместе с тем Чаплыгин отметил, что артистка не стесняется ассоциировать свою карьеру с советским периодом и продолжает также выступать в России. Именно отличает ее от некоторых коллег по цеху и не только.

«Анне Вески ведет себя честно. В отличие от многих эстонских политиков, которые сегодня выступают как ярые антикоммунисты, стараясь таким образом реабилитироваться за свое советское прошлое. Это и бывшие партийные функционеры Андрус Ансип и Сийм Каллас, и редактор партийного журнала Pioneer Март Хельме», — добавил Чаплыгин.

Вески была удостоена звания заслуженной артистки Эстонской ССР в 1984 году. Позже она участвовала во многих российских телепрограммах.

К слову, Эстония уже давно борется со всем, что связано с СССР. Так, летом власти Эстонии снесли памятник воинам Советского Союза в Нарве танк Т-34, а в сентябре добрались и до памятника советскому солдату.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что русского игрока затравили в PlayStation из-за национальности.

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Жители Таллина затравили певицу Анне Вески за звание артистки Эстонской ССР

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