Басков расплакался из-за видео про отца: «Так и не сумел проститься»

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 906

Николай Басков расплакался при Борисе Корчевникове из-за видео об отце

Басков расплакался из-за видео про отца: «Так и не сумел проститься»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Родитель знаменитого певца не стало чуть более трех лет назад. Его сгубил рак.

Николай Басков — любимец миллионов женщин. Он по-настоящему умеет веселить и радовать публику. Однако есть моменты, когда задор артиста будто улетучивается. На днях певец дал интервью Борису Корчевникову. В студии программы телеведущий вспомнил отца знаменитости Виктора Владимировича, показав видео с ним. Басков не смог сдержать слез и расплакался.

Он признался, что так и не сумел смириться с болью. Пока на экране транслировали семейные фотографии Баскова с мамой и папой, артист не мог успокоиться.

«Это всегда тяжело. Я так и не сумел полноценно проститься с ним», — произнес Басков сквозь слезы.

Вместе с тем золотой голос России рассказал, что потеряв папу, он стал ходить на прощания и похороны.

«Раньше никогда не ходил на прощания. Казалось, что человек уже ушел, и как-то мне было непонятно, что даже в последний путь надо людей провожать. И я вот стал», — добавил он.

Николай Басков расплакался, вспоминая покойного папуНиколай Басков расплакался, вспоминая покойного папу. Фото: Фрагмент передачи «Жизнь и судьба», телеканал «Россия-1»

Виктора Баскова не стало в 2019 году. Он умер, так и не справившись с раком мозга. Все это время его сын старался на публике держать лицо, но давалась это непросто. Николай пытался спасти отца, отправлял на лечение в Германию, потом в российских клиниках. С каждым месяцем мужчина угасал и таял на глазах родных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как себя чувствует Тамара Гвердцители после смерти мамы.

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.10
0.48 60.61
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 ноября

Последние новости

10:00
Огнеметы «Шмель» смертельно «жалят» врага: лучшее видео за день из зоны СВО
9:48
Вера Брежнева раскрыла свою истинную профессию: «Меня всегда это забавляло»
9:24
Число жертв пожара в Костроме выросло до 14 человек
9:17
Reuters: РФ просит Запад снять ограничения с Россельхозбанка
8:55
По факту пожара с 13 погибшими в Костроме возбуждено уголовное дело
8:55
Киркоров покинул Россию вместе с детьми: «Счастью нет предела!»

Сейчас читают

Жесты и шаги: разведчики раскрыли секреты по незаметной работе в зоне СВО
Барановская об уехавших из России: «Жизнь за границей быстро развивает патриотизм»
Садальский обвинил Баскова в оскорблении инвалидов из-за частого жеста певца
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика