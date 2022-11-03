Штаты предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» РФ

За океаном продолжают бросаться громкими заявлениями, не имеющими под собой никакого основания.

Штаты пригрозили Северной Корее санкциями за «поставки вооружения» российской стороне. Об этом в рамках брифинга сообщил руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

«Санкционные механизмы уже существуют. Мы рассмотрим дополнительные инструменты и органы, которые мы можем использовать для противодействия этой деятельности», — сказал чиновник.

Он также добавил, что американцы располагают некими данными, что корейцы тайно поставляют оружие, но Штаты собираются «следить за тем, будет ли оружие получено».

До этого российский дипломат Василий Небензя заявлял, что информация о приобретении Россией оружия у Кореи не соответствует действительности. Кроме того, координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби говорил, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) тайно поставляет вооружения РФ, однако один из американских телеканалов подчеркнул, что обвинения американского чиновника не подтверждены.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему в США забили тревогу.