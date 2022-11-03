В США забили тревогу из-за переброски американских военных на Украину

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 165

19FortyFive: отправка военных США на Украину может усилить конфликт НАТО и РФ

В США забили тревогу из-за переброски американских военных на Украину

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Andreas Beil

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Официально американская сторона заявляла о нежелании конфликта с РФ, но не стоит забывать, что за океаном ведут двойную игру.

Соединенные Штаты забили тревогу из-за переброски своих солдат на Украину для инспектирования оружия, поставляемого Западом. По мнению колумниста Джека Бакби, это может послужить поводом для полномасштабного столкновения между РФ и Североатлантическим альянсом, пишет он в статье для издания 19FortyFive.

«Несмотря на то, что американские военные не будут вести боевые действия на Украине, само присутствие солдат из страны НАТО является значительным событием в конфликте. Это решение также представляет собой головоломку в случае, если американский солдат будет ранен», — говорится в материале.

Бакби также отметил, что войска США будут оказывать помощь в отслеживании и учете самых современных вооружений, отправляемых в Незалежную. Автор подчеркнул, неизвестно, что произойдет в случае гибели американских солдат от российского удара, однако, по его словам, это можно будет рассматривать как нападение на НАТО, что в свою очередь приведет к ответу из-за океана и «грозит перерасти в полномасштабный конфликт с Россией».

Эксперт резюмировал, что американская сторона могла заранее придумать план на случай «такого поворота событий». К слову, официально американцы заявляли, что не ищут конфликта с РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что перепутал Джо Байден.

Тема:
Украинский кризис
1 нояб
Потрясение для мировых рынков: западная пресса изучает заявления Путина в Сочи
29 окт
Экономист из США заявил о фактическом начале третьей мировой войны
28 окт
Наследник Гитлера: немцы потребовали «отменить» Зеленского
28 окт
Только так: Венгрия согласна, что Россия — гарант независимости Украины
28 окт
Предвкушают наживу: причины киевских провокаций «грязной бомбой»
28 окт
Неугомонные: Вашингтон продолжит помогать Украине
28 окт
В Киеве и трех областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
27 окт
Чемодан без ручки: когда Запад избавится от Зеленского
26 окт
«Ураганы» сметают все: как армия России уничтожает позиции укротеррористов
25 окт
Протестующие заблокировали дороги в Румынии, выступая против помощи Украине
-2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.62
0.19 60.92
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 ноября

Последние новости

10:05
Под снежным куполом: регионы России накрыло метелями
9:56
Штаты предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» РФ
9:47
В Китае раскритиковали блокировку резолюции РФ в ООН о биолабораториях Украины
9:34
Россияне массово теряют десятки тысяч рублей при покупках на Wildberries
9:21
Антитеррористическая комиссия займется недвижимостью Зеленского в Крыму
9:08
В США забили тревогу из-за переброски американских военных на Украину

Сейчас читают

Жители Херсона смогут поменять бесплатное жилье на пособие
На кусок хлеба хватит: жене иноагента Пугачевой выдали в Израиле социальное пособие
Что понюхать, чтобы на душе стало легко: эфирные масла для здоровья и настроения
В Минобороны рассказали, где будут служить срочники осеннего призыва

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика