В США забили тревогу из-за переброски американских военных на Украину
19FortyFive: отправка военных США на Украину может усилить конфликт НАТО и РФ
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Andreas Beil
Официально американская сторона заявляла о нежелании конфликта с РФ, но не стоит забывать, что за океаном ведут двойную игру.
Соединенные Штаты забили тревогу из-за переброски своих солдат на Украину для инспектирования оружия, поставляемого Западом. По мнению колумниста Джека Бакби, это может послужить поводом для полномасштабного столкновения между РФ и Североатлантическим альянсом, пишет он в статье для издания 19FortyFive.
«Несмотря на то, что американские военные не будут вести боевые действия на Украине, само присутствие солдат из страны НАТО является значительным событием в конфликте. Это решение также представляет собой головоломку в случае, если американский солдат будет ранен», — говорится в материале.
Бакби также отметил, что войска США будут оказывать помощь в отслеживании и учете самых современных вооружений, отправляемых в Незалежную. Автор подчеркнул, неизвестно, что произойдет в случае гибели американских солдат от российского удара, однако, по его словам, это можно будет рассматривать как нападение на НАТО, что в свою очередь приведет к ответу из-за океана и «грозит перерасти в полномасштабный конфликт с Россией».
Эксперт резюмировал, что американская сторона могла заранее придумать план на случай «такого поворота событий». К слову, официально американцы заявляли, что не ищут конфликта с РФ.
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