Совершенно декретно: кто из родителей должен ухаживать за ребенком

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 13

Почти половина россиян считает, что вопрос об уходе в декрет родители должны решать между собой

Совершенно декретно: кто из родителей должен ухаживать за ребенком

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Читайте нас в: Дзен Новости

В обществе появляются новые идеи и решения, связанные с участием отца в уходе за новорожденным малышом.

Депутаты Госдумы собираются отправлять отцов в декрет. Новая идея заключается в том, что мать и отец ребенка смогут поделить отпуск на части. К примеру, мама проведет большую часть декрета с малышом, а когда ей уже не нужно кормить грудью и здоровье восстановилось, то сидеть с ребенком будет отец.

Выяснилось, что большинству россиян импонирует такая идея. Сайт KP.RU провел опрос, в котором узнал мнение народа. В нем приняли участие около 12 тысяч человек.

Итак, 45% россиян считают, что решение о том, кто и когда должен уходить в отпуск, должно приниматься семьей в индивидуальном порядке. Безусловно, в каждом доме своя «погода» и один закон или срок не подойдет всем и каждому.

Нашлись и те, кто считает необходимым для воспитания ребенка одинаковое нахождение в декретном отпуске мужчины и женщины.

«Мама и папа должны быть равноценны в отношении воспитания ребенка, но, конечно, каждая семья сама должна решать вопрос декретного отпуска», — написал один из участников опроса.

Тем не менее пятая часть населения придерживается консервативного мнения, что в декретный отпуск должна уходить именно женщина. Но нашлись и два процента респондентов, выступающих за «мужской» декрет.

«Это правильно, мужчины должны хоть ненадолго уходить в декрет, так на деле смогут почувствовать себя отцами», — поделилась подписчица сайта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о способах выгодно уйти в декрет.

-2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.62
0.19 60.92
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 ноября

Последние новости

13:08
Российский бизнес попросил Центробанк не запрещать околонулевую ипотеку
12:59
Совершенно декретно: кто из родителей должен ухаживать за ребенком
12:56
«Сейлормунная призма»: в Гонконге подрались фанаты аниме-сериала
12:48
Сядет ли за руль? Блогер Эдвард Бил вышел из колонии
12:36
Ким Чен Ын и ракетный пинг-понг: чем закончится конфликт Корейском полуострове
12:24
«ЛжеДжозеф»: Байден приписал себе несуществующие заслуги

Сейчас читают

Пермский людоед сможет путешествовать по России
Шоу больше не будет: декорации студий "Пусть говорят" и "На самом деле" разобрали и пустили на дрова
В редакцию "Российской газеты" пришло письмо, а в нем две пятитысячные купюры. Корреспондент "РГ" тут же выехал к его автору
Ирина Ортман — о любви, Родине, творчестве SHAMAN'а и вере в предсказания

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика