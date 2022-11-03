Совершенно декретно: кто из родителей должен ухаживать за ребенком

В обществе появляются новые идеи и решения, связанные с участием отца в уходе за новорожденным малышом.

Депутаты Госдумы собираются отправлять отцов в декрет. Новая идея заключается в том, что мать и отец ребенка смогут поделить отпуск на части. К примеру, мама проведет большую часть декрета с малышом, а когда ей уже не нужно кормить грудью и здоровье восстановилось, то сидеть с ребенком будет отец.

Выяснилось, что большинству россиян импонирует такая идея. Сайт KP.RU провел опрос, в котором узнал мнение народа. В нем приняли участие около 12 тысяч человек.

Итак, 45% россиян считают, что решение о том, кто и когда должен уходить в отпуск, должно приниматься семьей в индивидуальном порядке. Безусловно, в каждом доме своя «погода» и один закон или срок не подойдет всем и каждому.

Нашлись и те, кто считает необходимым для воспитания ребенка одинаковое нахождение в декретном отпуске мужчины и женщины.

«Мама и папа должны быть равноценны в отношении воспитания ребенка, но, конечно, каждая семья сама должна решать вопрос декретного отпуска», — написал один из участников опроса.

Тем не менее пятая часть населения придерживается консервативного мнения, что в декретный отпуск должна уходить именно женщина. Но нашлись и два процента респондентов, выступающих за «мужской» декрет.

«Это правильно, мужчины должны хоть ненадолго уходить в декрет, так на деле смогут почувствовать себя отцами», — поделилась подписчица сайта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о способах выгодно уйти в декрет.