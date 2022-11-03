Сядет ли за руль? Блогер Эдвард Бил вышел из колонии

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Из колонии вышел осужденный за ДТП в Москве Эдвард Бил

Сядет ли за руль? Блогер Эдвард Бил вышел из колонии

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Перед наказанием интернет-мыслитель пообещал никогда больше не водить. Теперь он вышел на свободу и неизвестно, сдержит ли слово.

Блогера Эдварда Била выпустили из колонии. Об этом свидетельствует видео в Telegram-канале его супруги Дианы. Девушка обрадовалась, что возлюбленный теперь сидит рядом с ней.

Еще в апреле прошлого года Бил попал в ДТП в центре Москвы. Его спорткар выехал на встречную полосу и спровоцировал массовую аварию. В результате происшествия пострадала консультант Госдумы Мария Артемова. Она получила разрывы внутренних органов, ушиб мозга и открытые переломы ног и перелом таза.

В ходе разбирательства выяснилось, что Эдвард передвигался со скоростью 115 километров в час. Его автомобиль был снят с учета и имел поддельные номера. За транспортом числилось свыше 400 нарушений правил дорожного движения с начала 2021 года. Пресненский суд Москвы приговорил блогера к 14 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

К слову, перед тем, как попасть в колонию, блогер сжег права и пообещал никогда не садиться за руль. По всей видимости, Эдвард Бил раскаялся в своем поступке и посчитал вынесенное ему наказание слишком мягким.

«Раз и навсегда можно забыть о четырехколесных, двухколесных монстрах, которые чуть не убили человека. Это тупо не мое. Можно забыть и начать все с чистого листа. Это мои права, которые я должен был сдать. Я решил этого не делать. Лишен пожизненно буду. Обещаю! И уже не отмазаться», — заявил тогда он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как иномарка насмерть сбила бабушку с внучкой в Подмосковье.

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