«Временная дислокация»: почему в центре Херсона нет российского флага

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Анна Свотина
Анна Свотина 624

Власти Херсонской области пояснили причину отсутствия российского триколора на здании администрации

«Временная дислокация»: почему в центре Херсона нет российского флага

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Rekun

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Руководство Херсонской области временно обживает Геническ. Поэтому и российский триколор увезли с собой туда.

Украинские чиновники отличаются не только склонностью к интригам, но и образцовым вниманием. Они в числе первых заприметили отсутствие российского флага на административном здании на площади Свободы. По сообщениям URA.RU, украинские СМИ наперебой цитировали политиков, которые, видимо, по привычке продолжают следить за жизнью четырехэтажного дома, в котором обитала прежняя украинская администрация региона.

Власти Херсона к раздутой нацистами панике по поводу «пропавшего» российского триколора относятся равнодушно. По словам чиновников, государственную атрибутику убрали из-за временного переезда руководства региона в Геническ.

«Правительство еще на прошлой неделе в полном составе было переведено в Геническ. Здесь место его временной дислокации», — сообщили представители администрации Херсонской области.

В ведомстве также пояснили, что ранее в этом здании «никаких российских административных ведомств изначально не было, здание было законсервировано».

Ранее 5-tv.ru писал, что с Совете Федерации РФ появились флаги новых регионов России.

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