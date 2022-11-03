«Взялась за себя»: почему экс-невеста Тимати лишилась пухлых губ и крутых бедер

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Анна Свотина
Анна Свотина 72

Анастасия Решетова ведет здоровый образ жизни и стремится к естественной внешности

«Взялась за себя»: почему экс-невеста Тимати лишилась пухлых губ и крутых бедер

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Селебрити похудела, вернула натуральный цвет волос и больше не увлекается филлерами.

Модель Анастасия Решетова после расставания с рэпером Тимати, видимо, решила долго не страдать. Она самостоятельно обеспечивает сына Ратмира, сменила вероисповедание и взялась за себя.

Сексапильная брюнетка пристально оценивает каждую перемену в своей внешности, так как стремится к естественности в фигуре, передает StarHit.ru. Она сбросила лишний вес, следит за рационом и регулярно посещает спортзал. Кроме того, селебрити больше не увлекается объемами. Она посетила косметолога, чтобы убрать филлеры из губ.

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Свои выходы в свет в прошлом образе Решетова критикует, так как уверена, что выглядит в кадре не так, как ей хотелось бы. Нелестно звезда отозвалась о себе в интервью с Надеждой Стрелец.

«Мы снимали интервью в конце августа. Сейчас я в гораздо меньшем весе. Хорошо, что имела возможность посмотреть на себя со стороны. Как раз на днях просила косметолога убрать эти огромные губы. Так гораздо лучше», — поделилась личным мнением 26-летняя модель.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать Тимати ответила на жалобы экс-невестки о воспитании ребенка.

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