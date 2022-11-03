Теща Алексея Воробьева рассказала о своем самочувствии после нападения

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 67

Сегодня ночью ее ограбили и избили в собственном доме.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / vika_chelysheva_; 5-tv.ru

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Минувшей ночью в деревне Тимошкино произошло чудовищное нападение на тещу знаменитого на всю страну эстрадного певца Алексея Воробьева. Трое злодеев в устрашающих масках клоунов пробрались в ее загородный особняк и зверски напали. Бедную женщину приковали наручниками к перилам лестницы и украли из сейфа ювелирные украшения стоимостью десять миллионов рублей. 5-tv.ru удалось связаться с пострадавшей.

«Чувствую (себя) плохо (после нападения)», — прокомментировала свое самочувствие 57-летняя Виктория Челышева.

Теща знаменитого артиста находилась одна дома и разговаривала по телефону со своим избранником, который является сотрудником Специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Посреди разговора вдруг раздался крик Виктории, после чего связь оборвалась. Напуганный мужчина моментально позвонил в полицию.

В данный момент ведется расследование, нападавших грабителей ищут. Знаменитый эстрадный певец пока никак не отреагировал на новость об ограблении его тещи. Виктория Челышева является вдовой миллиардера-бизнесмена Юрия Челышева, сейчас она является генеральным директором ООО «ДДТ Интернэшнл». Фирма торгует семенами и зерном.

Ранее 5-tv.ru раскрыл подробности этого дерзкого преступления.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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