«Наш чемпион!» — Рудковская трогательно поздравила Плющенко с юбилеем

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Яна Рудковская поздравила мужа Евгения Плющенко с 40-летием

«Наш чемпион!» — Рудковская трогательно поздравила Плющенко с юбилеем

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Продюсер и фигурист вместе уже 15 лет. Оба до знакомства уже были в браке.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская поздравила любимого супруга фигуриста Евгения Плющенко с юбилеем. Спортсмену исполнилось 40 лет. Продюсер трогательно обратилась к мужу в социальной сети.

«С днем рождения, Женечка! С днем рождения, наш чемпион! С первым серьезным юбилеем тебя. Пусть исполняются все твои мечта. Ты уникальный», — написала Рудковская.

Вместе с нежными словами продюсер опубликовала видео совместного танца с мужем под песню Димы Билана. Супруги хотели станцевать вдвоем, но к ним присоединился сын Саша. Плющенко посадил его на шею и продолжил танец. К поздравлению присоединились и многочисленные поклонники спортсмена, и коллеги.

Плющенко и Рудковская познакомились в 2007 году в Лондоне. На тот момент оба еще были в браке. Продюсер — замужем за Виктором Батуриным, фигурист — был женат на Марии Ермак. Спустя год после знакомства, Евгений Плющенко предложил возлюбленной выйти за него замуж. В 2009-м они отправились в ЗАГС.

Тогда многих смущало, что фигурист младше жены на семь лет, но для пары возраст оказался лишь цифрой. Спустя четыре года после торжества, в семье родился сын Саша, а два года назад на свет появился от суррогатной матери сын Арсений.

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