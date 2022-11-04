Освобожденные из плена россияне дали первые комментарии: «Эти три месяца были адом»

Националисты издевались над захваченными в плен военными, заставляя петь песни на украинском языке и подвергая нечеловеческим физическим нагрузкам. Некоторых забивали до смерти.

Самолет с освобожденными из плена российскими военнослужащими приземлился на аэродроме Чкаловский в Московской области. Мужчины дали первые комментарии о трех последних месяцах своей жизни под гнетом украинских националистов. Один из них прямо сказал, что это был ад. Небольшие видеоинтервью опубликовало Минобороны РФ.

Освобождение из плена

Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате «107 на 107» днем 3 ноября. В Минобороны РФ тогда сообщали, что освобожденных бойцов доставят в Москву. В столице они пройдут лечение и реабилитацию.

Сразу после обмена солдаты связались с родственниками и рассказали, что с ними все хорошо и скоро они попадут домой. Поздним вечером 3 ноября самолет с ними приземлился в подмосковном Чкаловском, где мужчины дали первые комментарии журналистам.

«Забивали до смерти просто»

Военнослужащий по имени Анатолий признался, что очень рад оказаться на Родине. По его словам, возвращение домой было очень долгожданным событием. Потому что условия в плену были ужасными из-за издевательств.

«Ходили по 16 часов на улице в рубашках, тонких штанах и тапках — замерзали. Приседали по 600-700 раз. Они (националисты — Прим. ред.) называли это спортом. Песни их заставляли петь на украинском языке. Много такого давления — и морального, и физического», — рассказал Анатолий.

По словам освобожденного, в СИЗО во Львове у пленных были очень сильно опухшие ноги из-за регулярных избиений. Использовались, в частности, дубинки. Похожими воспоминаниями поделился и другой военный — Даниил.

«Тем, кто был в спортзале в СБУ (много ребят через это прошли), бывало и не выживали после этого уже люди. После этого спортзала. Были пытки, допросы. Потом уже перевозили в СИЗО, но кто-то просто не выезжал <…> Постоянно содержали лежа, с завязанными глазами, на допросы водили, били постоянно. Забивали до смерти просто», — вспомнил Даниил.

«Спасибо, что не бросаете и вытаскиваете своих»

Все освобожденные из украинского плена россияне благодарны каждому, кто способствовал их возвращению в Россию. Среди таких и военнослужащий Павел — в Чкаловском его встретили мама и жена.

«Спасибо всем людям, кто помогал, Министерству обороны, что не бросают, вытаскивают своих людей. Я очень за это благодарен и ценю. Эти три месяца были для меня просто адом. Никому не желаю такое повторить», — признался Павел.

Благодарность также выразил военнослужащий по имени Максим. На вопрос о своем самочувствии мужчина ответил, что пока не может точно сказать из-за «шокового состояния». На кадрах видно, что у него нет части безымянного пальца на правой руке. Во время небольшого интервью Максим обеими руками обнимал супругу.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором отец вернувшегося из плена ВСУ бойца расплакался при виде сына. Душещипательную картину встречи родных наблюдали десятки людей.