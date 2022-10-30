Слезы счастья: отец вернувшегося из плена ВСУ бойца расплакался, увидев сына

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 9 586

Отец вернувшегося из плена ВСУ военного ВС РФ расплакался, увидев сына

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Душещипательную картину встречи родных наблюдали десятки людей.

Несколько часов назад в Подмосковье приземлился борт с российскими военными, которых освободили из украинского плена. Встречали бойцов около самолета журналисты, представители Минобороны РФ, а также родные и близкие доблестных мужчин. Корреспондент 5-tv.ru стал свидетелем трогательной встречи отца и сына.

На опубликованном видео показана абсолютная квинтэссенция человеческого счастья: мужчина, увидев сына, тут же бросился обнимать его. Несколько минут они стояли молча и обнимались. Отец не смог сдержать слез и расплакался при всех.

Российским военнослужащим удалось вернуться благодаря обмену с украинскими властями по формуле 50 на 50. Домой освобожденных военных доставили самолеты военно-транспортной авиации ВКС России.

В Москве они пройдут лечение реабилитацию в ведомственных больницах. Также с ними проведут работу психологи. Те, кто еще не успел встретиться со своими близкими, поговорили с ними по телефону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как к российским бойцам относились в плену у ВСУ.

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