🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 ноября

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 ноября, звезды предупреждают об опасностях, подстерегающих в неожиданных местах, так что лучше быть на чеку. На работе стоит приложить больше усилий, чем обычно, а в доме не лишней будет генеральная уборка.

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♈ Овен

Если вам есть что скрывать от окружающих, то будьте честны хотя бы с собой. Секреты — это не плохо, но не стоит обманываться, считая, что все задуманное идет по плану. Пришло время серьезно поразмыслить о происходящем на работе и дома: звезды предупреждают о скорых переменах, к которым нужно подготовиться.

Космический совет: будьте честны с собой.

♉ Телец

«Случайности не случайны», верно? В вашем случае это правило номер один на сегодняшний день. При принятии определенных решений, помните о том, что в любом случае вы поступаете так, как велит ваше сердце. Не поддавайтесь на провокации и избегайте конфликтных ситуаций.

Космический совет: делайте выбор не умом, а сердцем.

♊ Близнецы

Сегодня звезды просят вас быть острожнее со словами, которыми вы обычно бросаетесь, не задумываясь прежде. Вокруг вас есть люди, которых они могут серьезно ранить, а некоторые вовсе способны даже затаить обиду. К вечеру лучше всего освободить время для прогулки на свежем воздухе или отдыху в приятной компании.

Космический совет: осторожно выбирайте слова.

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♋ Рак

Некоторым людям не суждено быть рядом с вами всегда, и это нормально. Не привязывайтесь ко всем и не растворяйтесь в чужих проблемах, а лучше начните разгребать свои. Постепенно, не торопясь. Вы обязательно воспрянете духом, когда поймете, что больше не о чем беспокоиться перед сном.

Космический совет: начните решать свои проблемы.

♌ Лев

Вселенная отправляет вас немного отдохнуть, ведь вы заслужили. Предстоящий день будет хорош для созерцания природных красот, семейного ужина или похода на шумную вечеринку. Сейчас необходимо сбросить весь стресс, а лучше вытанцевать!

Космический совет: вам нужно отдохнуть от суеты.

♍ Дева

Сквозь боль душа перерождается, а человек становится сильнее, помните об этом. Да, бывает непросто, но ведь вы уже это проходили, верно? Не закрывайтесь от близких и примите протянутую руку помощи. Вы не в силах решить все, что вас волнует.

Космический совет: хватит бороться в одиночку.

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♎ Весы

Звезды сулят вам отличный день! Есть большой шанс встретить старого знакомого и получить ценный совет. На работе не исключено, что начальник наконец заметит ваше усердие и поощрит. Наслаждайтесь!

Космический совет: ждите хороших новостей.

♏ Скорпион

Вам стоит обратить внимание на собственные успехи и наконец оценить себя по достоинству. Хватит считать, что вы делаете недостаточно. Большинству не занимать вашей целеустремленности и трудолюбия. Вскоре Вселенная вас вознаградит.

Космический совет: вы лучше, чем думаете.

♐ Стрелец

Возвращайтесь в свой привычный ритм жизни, хватит прохлаждаться. В ближайшее время вам будет нужно принять важное, даже судьбоносное решение, поэтому стоит встряхнуться и быть готовым ко всему.

Космический совет: пора воспрянуть духом.

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♑ Козерог

Нормально задавать вопросы, Козероги. Нормально — просить людей взять на себя ответственность за ваши отношения или общие проекты. Если окружающие отвергают эти стремления, избегают вас и прячут глаза — это тревожный сигнал. Не игнорируйте его и смело отказывайтесь от общения с ненадежными людьми.

Космический совет: расставьте правильно свои приоритеты.

♒ Водолей

Как вы прекрасны! Наконец вы достигли того уровня развития, о котором так мечтали. Если этого не произошло, то недолг тот час, когда все станет на свои места. Главное – не упустить момент и успеть схватить птицу счастья.

Космический совет: грядет время больших перемен.

♊ Рыбы

Вас по праву можно назвать любимцем Вселенной, ведь вы под защитой. Не бойтесь просить у нее и не игнорируйте посланные знаки, они могут сигнализировать о важных вещах. А вообще, вы молодец.

Космический совет: Вселенная вас оберегает.

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