В Москве прошла премьера спектакля «Белые ночи Венеции»

В столице прошло очередное культурное событие, а именно, премьера спектакля «Белые ночи Венеции», посвященная итальянскому режиссеру оперного и драматического театра Лукино Висконти. Постановка — диалог российской и итальянской культур, осуществляемый через произведения писателей Томаса Манна «Смерть в Венеции» и Федора Достоевского «Белые ночи». Обе книги Висконти экранизировал.

«Мне все говорили: „Вот Италия сейчас, Италия это…“ Ну как сейчас, а когда? Знаете, Петербург невозможен без Растрелли, Росси. Мы нашли двух фантастических, прекрасных итальянцев, которые дико любят нашу русскую культуру и не собираются отсюда уезжать ни при каких обстоятельствах», — сказал после премьеры заслуженный артист России Владислав Демченко, сыгравший одну из ролей.

Демченко добавил, что постановка состоялась, благодаря актрисе Дарье Клименко, к которой он обратился. К слову, Клименко является певицей меццо-сопрано.

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