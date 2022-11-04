В Москве прошла премьера спектакля «Белые ночи Венеции»

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 108

Постановка состоялась на основе произведений Федора Достоевского и Томаса Манна.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Песня; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В столице прошло очередное культурное событие, а именно, премьера спектакля «Белые ночи Венеции», посвященная итальянскому режиссеру оперного и драматического театра Лукино Висконти. Постановка — диалог российской и итальянской культур, осуществляемый через произведения писателей Томаса Манна «Смерть в Венеции» и Федора Достоевского «Белые ночи». Обе книги Висконти экранизировал.

«Мне все говорили: „Вот Италия сейчас, Италия это…“ Ну как сейчас, а когда? Знаете, Петербург невозможен без Растрелли, Росси. Мы нашли двух фантастических, прекрасных итальянцев, которые дико любят нашу русскую культуру и не собираются отсюда уезжать ни при каких обстоятельствах», — сказал после премьеры заслуженный артист России Владислав Демченко, сыгравший одну из ролей.

Демченко добавил, что постановка состоялась, благодаря актрисе Дарье Клименко, к которой он обратился. К слову, Клименко является певицей меццо-сопрано.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что привез петербургский Дом музыки в Минск.

-2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.10
0.48 60.61
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на 6 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

10:57
Петардой в голову: в Британии публично сожгли недовольную картонную Лиз Трасс
10:45
Трамп усомнился в способности США просуществовать еще два года при Байдене
10:36
Точно в цель: российские артиллеристы показали работу гаубиц «Мста-Б»
10:25
Борьба за себя: как жене Александра Пескова удалось победить смертельную болезнь
10:13
Мощный взрыв прогремел у кафе в Забайкалье. Есть пострадавшие
10:04
Владимир Машков о войне и мире: «Человек остается одним и тем же»

Сейчас читают

«Артемовск наполовину уже оставили»: как российская армия теснит ВСУ
Работают десятки орудий: как российские войска не дают ВСУ подойти к Артемовску
Лучше сидеть в Ташкенте: Закирову могут привлечь к уголовной ответственности
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика