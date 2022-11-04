Евросоюз изучает возможность применения активов ЦБ РФ для восстановления Украины

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 8

Bloomberg: ЕС может применить активы ЦБ России для восстановления Украины

Евросоюз изучает возможность применения активов ЦБ РФ для восстановления Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Инициатором обсуждения вопроса стала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз (ЕС) изучает возможность использования активов Центробанка России для восстановления Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Европейский Союз изучает возможность использования замороженных миллиардов евро из активов Центрального банка Российской Федерации для помощи в восстановлении Украины», — говорится в материале.

Уточняется, что активами названы резервы российского финансового регулятора, замороженные ЕС и США на общую сумму в 300 миллиардов долларов. Заморозка связана с проведением спецоперации по защите Донбасса.

Агентство отмечает, что сейчас применение активов обсуждается на начальном этапе. При этом, по данным источника обозревателей, эксперты по праву уже изучают, как реализовать эту инициативу.

Публицисты добавили, что украинское правительство несколько месяцев призывало Запад перевести замороженные активы на счета Незалежной «в качестве компенсации». Инициатором обсуждения данного вопроса выступила глава Еврокомиссии (ЕК) ЕС Урсула фон дер Ляйен. Пока непонятно, предпримут ли Штаты действия, чтобы изъять российские активы в долларах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, с чем обратился российский бизнес к Центробанку.

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