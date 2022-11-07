Гепатит С и ВИЧ: чем отличаются опасные вирусы друг от друга

Опасные для жизни вирусы попадают в организм с зараженной кровью. Но на этом их сходство заканчивается.

Инфекционные болезни гепатит С и ВИЧ — «родственники», но никак не одно и то же. Это два разных вируса, которые попадают в организм через зараженную кровь и разрушают печень человека. В чем их отличие, в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru объяснил председатель правления МОО «Вместе против гепатита» Никита Коваленко.

«Есть много вирусов. Все они отличаются точно также, как гепатит С отличается от коронавируса. Это просто другой вирус. Он живет в других клетках, оказывает другое влияние на организм. Надо понимать, что это, действительно, два разных вируса», — подчеркнул эксперт.

По словам Коваленко, бытующее заблуждение, что один вирус может «переродиться» в другой, давно пора предать забвению.

«Гепатит С в ВИЧ перейти не может, хотя поражение печени может привести к проблемам с иммунитетом, но не таким, как при ВИЧ. Опять-таки гепатит В не может перейти в гепатит С и наоборот. Бывают случаи, когда человек инфицирован двумя вирусами: гепатитом B и гепатитом С. При этом вирус гепатита С размножается гораздо быстрее и как бы «забивает» гепатит В, то есть человек сдает анализы, и у него есть гепатит С, а гепатита В у него уже нет. Он вылечивает гепатит С, и у него появляется гепатит В. Но это не значит, что вирус гепатита B превратился в вирус гепатита С. Просто первичное обследование было проведено недостаточно качественно, и гепатит B просто не заметили, когда человек вылечился, у него этот гепатит «проснулся», — пояснил Никита Коваленко.

Эксперт напомнил, что гепатит С — полностью излечимое заболевание. На сегодняшний день в большинстве регионов России работают центры по лечению хронических вирусных гепатитов. Кроме того, правительство планирует совершенствовать механизмы оплаты такого лечения в рамках ОМС. Кабмин утвердил меры соответствующую программу по борьбе с гепатитом C до 2030 года.

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