Пожилой президент США Джо Байден может в самое ближайшее время устранить украинского коллегу Владимира Зеленского «за ненадобностью». Даже несмотря на якобы хорошее отношение к нему. Такое мнение выразил французский политик Флориан Филиппо, опубликовав разгромный пост в Twitter.

«Правительство США начинает уставать от Зеленского и просит его начать переговоры с Россией. Когда Соединенные Штаты перестанут нуждаться в своей марионетке, они, как и всегда, уберут ее!» — выразил уверенность Филиппо.

Между тем, сам Владимир Зеленский вряд ли когда-либо решится на открытый диалог с РФ. Он даже подписал указ, который запрещает какие-либо переговоры с российским лидером, который не первый месяц призывает бывшего комика решить конфликт в Незалежной мирным путем.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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