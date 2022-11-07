Актриса Татьяна Клюева обвинила сына в том, что он обманом лишил ее жилья

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 435

Недвижимость знаменитой актрисы оказалась переписана на ее сына. Вот только Клюева уверяет, что не подписывала документы.

Актриса Татьяна Клюева обвинила сына в том, что он обманом лишил ее жилья

Фото: Кадр из к/ф «Остров любви», реж. Олег Бийма, 1995-1996 г.

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Актриса Татьяна Клюева в 71 год оказалась без крыши над головой из-за родного сына Яна. Звезда фильма «Варвара-краса, длинная коса» пожаловалась в эфире федерального канала, что единственный ребенок сделал ее нищей и выкинул на улицу.

«Угрозы были страшные, что я сдохну за решеткой, что оставит меня нищей и бездомной», — подчеркнула женщина.

Недавно советская и российская актриса похоронила мужа. Она утверждает, что сын с женой воспользовались тем, что она была убита горем и обворовали. Актриса не отрицает, что ее могли накачивать психотропными веществами, чтобы она находилась в состоянии «овоща» и ничего не понимала.

Стало известно, что Клюева переписала Яну всю свою недвижимость — квартиру и дачный дом. Вот только знаменитость не может вспомнить, как ставила подписи в документы. Артистка уверяет, что после этого Ян выгнал ее из дома.

«Кто молоко приносит, кто хлеб, кто кочан капусты. Мне очень стыдно, что я докатилась до такой жизни, но это не моя вина. Сыночек не пришел ни разу», — рассказала про свою судьбу Татьяна Клюева.

Ян и его супруга ответили, что пожилая актриса страдает деменцией. Сейчас она проходит судебно-психиатрическое обследование.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Инна Выходцева пропала и не выходит на связь.

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