«Прям мумия»: аудитория Волочковой шокирована видом тяжелобольного Зайцева

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 171

Пользователи сети осудили Волочкову за «мучение» тяжелобольного модельера Зайцева

«Прям мумия»: аудитория Волочковой шокирована видом тяжелобольного Зайцева

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Пока «королева шпагата» хвастается очередным нарядом, настоящие модники переживают не лучшие времена.

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова посетила Неделю Моды Вячеслава Зайцева, о чем с радостью рассказала поклонникам. Танцовщица выложила фото в личном блоге, на нем она позирует с известными кутюрье Александром Васильевым и Вячеславом Зайцевым.

Поклонники звезды поддерживают ее открытость, поэтому и сами не прочь высказать свое беспристрастное мнение. На этот раз подписчики озадачились состоянием Зайцева — на снимке он сидит в странной позе и с открытым ртом. Но больше всего комментаторов напугал взгляд модного критика — стеклянные глаза, лишенные всяких чувств.

«Зайцев вообще не понимает, что происходит»;

«Зайцев уже прям мумия»;

«За что мучаете деда Вячеслава?» — написали фанаты.

К слову, еще в 2016 году Зайцеву поставили неутешительный диагноз — болезнь Паркинсона. За прошедшие годы кутюрье сильно ослаб. Сейчас ему сложно разговаривать и самостоятельно передвигаться. У модельера наблюдаются серьезные проблемы с суставами. Однако модный эксперт не сдается — он продолжает проходить курсы терапии и, по возможности, ведет привычный образ жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что особняк Вячеслава Зайцева на грани разрушения.

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