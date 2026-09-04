«Заслуживают уважения»: Волочкова поддержала артистов без таланта

Анастасия Волочкова отказалась осуждать артистов за выступления под фонограмму

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова заявила, что принципиально не осуждает коллег по сцене, независимо от уровня их таланта. Свое мнение по этому поводу она высказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Я никогда не возьму на себя смелость осуждать любого человека из мира творческого, музыки и танцев. Потому что это люди, которые в любом случае, поют под фонограмму или не под фонограмму, они, на мой взгляд, заслуживают уважения. Поэтому я не возьму все-таки. Это творчество», — сказала она.

Говоря о критике со стороны хейтеров, балерина подчеркнула, что отвечала и будет отвечать на подобные выпады своим творчеством, которым одержима. При этом артистка не считает нужным сравнивать себя с другими партнерами, признавая, многие коллеги превосходят ее в технике.

«Каждый занимается в этой жизни своим предназначением. Мое предназначение и моя миссия — светить для людей своим творчеством как могу, как умею — добротой и открытостью», — добавила Анастасия.

Ранее Волочкова продемонстрировала поклонникам свой фирменный шпагат, который сделала во время отдыха на Мальдивах.

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