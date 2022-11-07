Режиссера фильма «Елки-5» похитили и заставили рыть себе могилу

Режиссера Ивана Архипова похитили, вывезли в лес и заставили копать себе могилу. Двое неизвестных в балаклавах подсели в машину к Архипову и увезли его в глушь. Режиссеру, к счастью, удалось сбежать.

Как стало известно 5-tv.ru, после съемок в Санкт-Петербурге Иван Архипов отправился к своей машине, чтобы поехать на другую локацию. Когда его автомобиль был припаркован, в него проникли двое в черной одежде. Режиссер рассказал, что неизвестные угрожали ему чем-то похожим на пистолет и указывали дорогу.

«Перед остановкой машины один из мужчин сказал, что сейчас они пойдут его топить, на что он им ответил, что его лучше закопать, и у него есть лопата в багажнике. После все вышли из машины и сказали копать яму, при этом его снимали на телефон и наставляли предмет похожий на пистолет», — сообщил источник.

Спасением для режиссера стало то, что у него сломалась лопата. Во время заминки злоумышленники отвлеклись от жертвы, и Архипову удалось сбежать. Похищенный добрался до Водоканала и обратился в полицию. Отмечается, что злоумышленники перестали преследовать кинорежиссера после побега.

39-летний Иван Архипов продюсировал порядка 10 фильмов, в том числе «Елки 5», «Музыка крыш», а также сериал «В шаге от рая».

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