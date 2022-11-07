Ни секунды в страхе: российский военный голыми руками отбросил гранаты ВСУ

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 1 165

Российский военный голыми руками отбросил гранаты ВСУ

Ни секунды в страхе: российский военный голыми руками отбросил гранаты ВСУ

Фото: ©РИА Новости / Алексей Майшев

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Дрон украинских националистов должен был снять на видео, как взрывает лежачего солдата. Но смелости и решительности российских военных нет пределов.

Российский военнослужащий дважды поймал и отбросил гранаты, сброшенные на него с коптера Вооруженных Сил Украины. Видео героического поступка защитника опубликовало на одной из своих социальных платформ издание The Telegraph.

На кадрах можно увидеть, как мужчина лежит в окопе, а сверху над ним парит дрон и пытается сбросить гранату ровно лежащего живого человека. Но солдат не стал ожидать собственной смерти: он словил гранату и отбросил ее в сторону. Тогда дрон попробовал сбросить вторую гранату, но и ее мужчина схватил и откинул от себя за считанные доли секунды. Судя по всему, киевскому режиму понадобилось видеодоказательство того, как он зверски убивает людей.

По данным 5-tv.ru, на видео показан военнослужащий, который был мобилизован из Донецкой Народной Республики (ДНР).

24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к стране и объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее целями глава государства назвал защиту мирного населения, а также денацификацию киевского режима.

Ранее 5-tv.ru приводил рассказ военнослужащего о страшных пытках, которым он подвергся в плену украинских националистов.

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