«Открытая рана»: сколько нужно крови для заражения гепатитом С

Чтобы инфекция смогла проникнуть в здоровый организм, ей нужен биоматериал и открытая, кровоточащая рана.

Вирус гепатита С «живет» в крови человека. Это для него самая комфортная среда и оптимальные условия для размножения. Болезнь может поразить здоровый организм только в одном случае. Председатель правления МОО «Вместе против гепатита» Никита Коваленко в беседе с 5-tv.ru пояснил детали этого процесса.

«Гепатиты B, C, D и ВИЧ — заболевания, передающиеся через кровь. Для того, чтобы заразиться нужно, чтобы кровь, содержащая вирус, попала в кровеносную систему здорового человека. Это невозможно сделать в бытовых условиях, то есть при поцелуях, объятиях, через общую посуду, постельные принадлежности заболевание не передается. Это также не передается через комаров, укусы и царапки домашних животных. Но любой контакт, когда инфицированная кровь может попасть в открытую кровоточащую рану, может быть опасен», — сообщил эксперт.

Гепатит С и ВИЧ: чем отличаются опасные вирусы друг от друга

Вирус гепатита С вне организма сохраняет свою «заразность» в пятнах высохшей крови до четырех суток при комнатной температуре. При этом важно помнить один важный момент.

«Надо понимать, чем больше инфекции попадает в организм, тем выше риск заражения. Здесь наибольшую опасность представляют случаи нестерильных многоразовых медицинских инструментов, либо повторное использование одноразовых медицинских инструментов», — проинформировал Никита Коваленко.

Опасность для инфицирования представляет не только кровь больного, но и препараты крови, в частности плазма.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач назвал способы передачи гепатита С.