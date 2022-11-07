Срочно к врачу: уролог рассказал об истинных причинах частого мочеиспускания

По словам эксперта, несмотря на подходящие симптомы, заболевание может быть не связано с его специальностью.

Если вы часто ходите в туалет, следует обратиться к урологу. Однако это не всегда является признаком урологических заболеваний. Об этом рассказал уролог-андролог Константин Антонов.

Эксперт отметил, что к нему недавно обратился мужчина, который часто ходит «по-маленькому» в туалет ночью. По словам мужчины, за ночь он выпивает около пяти литров воды, постоянно чувствует жажду и сухость во рту.

Врач понял, что недуг обратившегося не связан с заболеваниями простаты, что было затем подтверждено. В анализах мужчины были завышены показатели сахара, а это соответствует сахарному диабету. Об этом он рассказал в беседе с Сибкрай.ru.

Медик напомнил, что это заболевание обычно сопровождается появлением жажды и сухости во рту. Поэтому человек начинает часто пить и, соответственно, ходить в туалет. Этому пациенту впоследствии подтвердили сахарный диабет и назначили соответствующее лечение.

Антонов указал, что опытный специалист всегда сможет найти причину частого мочеиспускания, даже когда оно не связано с его сферой.

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