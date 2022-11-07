Срочно к врачу: уролог рассказал об истинных причинах частого мочеиспускания

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 106

Уролог Антонов назвал частое мочеиспускание признаком опасных болезней

Срочно к врачу: уролог рассказал об истинных причинах частого мочеиспускания

Фото: www.globallookpress.com / Chris Murphy

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам эксперта, несмотря на подходящие симптомы, заболевание может быть не связано с его специальностью.

Если вы часто ходите в туалет, следует обратиться к урологу. Однако это не всегда является признаком урологических заболеваний. Об этом рассказал уролог-андролог Константин Антонов.

Эксперт отметил, что к нему недавно обратился мужчина, который часто ходит «по-маленькому» в туалет ночью. По словам мужчины, за ночь он выпивает около пяти литров воды, постоянно чувствует жажду и сухость во рту.

Врач понял, что недуг обратившегося не связан с заболеваниями простаты, что было затем подтверждено. В анализах мужчины были завышены показатели сахара, а это соответствует сахарному диабету. Об этом он рассказал в беседе с Сибкрай.ru.

Медик напомнил, что это заболевание обычно сопровождается появлением жажды и сухости во рту. Поэтому человек начинает часто пить и, соответственно, ходить в туалет. Этому пациенту впоследствии подтвердили сахарный диабет и назначили соответствующее лечение.

Антонов указал, что опытный специалист всегда сможет найти причину частого мочеиспускания, даже когда оно не связано с его сферой.

Как ранее писал 5-tv.ru, уролог Александр Лубенников рассказал, какие болезни провоцирует длительное половое воздержание.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.10
0.48 60.61
-0.31
Что ждет Россию в 2023 году: предсказания известных прорицателей

Последние новости

18:34
Путин лично обсудит с россиянами выплаты мобилизованным военным
18:23
«Общая беда»: Разина назвала возможную причину смерти основателя «Ласкового мая»
18:22
Что ждет Россию в 2023 году: предсказания известных прорицателей
18:14
В Третьяковской галерее объяснили отмену Московской биеннале
18:09
Причину агрессивного поведения Прилучного нашли в его «темном» прошлом
18:01
Путину показали, как будет выглядеть особая экономическая зона Завидово

Сейчас читают

Основатель «Ласкового мая» умер в Оренбурге
"Без трусов и без совести": Олешко шокирован царящими в шоу-бизнесе нравами
Бесславный конец: политолог оценил будущее Байдена после победы его противников на выборах
Как не сравнивать себя с другими людьми и не завидовать им

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика