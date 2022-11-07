Озаботились девственностью Twitter: Захарова метко осадила расчетливые власти ФРГ

Берлин рисует себя защитником плюрализма мнений (и судя по всему, социальных сетей), а сам терроризирует российских журналистов.

Немецкие чиновники демонстрируют поразительное лицемерие, заявляя о тревоге по судьбе социальной сети Twitter. Такое заявление в своем Telegram-канале озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она прокомментировала заявление сопредседателя немецкой социал-демократической партии Ларса Клингбайля. Чиновник выразил беспокойство, что Twitter будет «захвачен кем-то, кто будет использовать его в политических целях». Кроме того, Клингбайль намекнул, что при атаке на плюрализм мнений в социальной сети власти ФРГ примут некие «последовательные меры».

Мария Захарова в своем ответе выразила крайнее удивление и метко указала на лицемерие подобных чиновников. К примеру, в Германии регулярно закрывают, притесняют российские издания, информационные агентства и просто блоги в социальных сетях. Объясняют это как «профилактику медиасферы».

«Очевидно, в рамках такого „саморегулирования“ Берлин уже не первый год кошмарит Telegram, не говоря уже о запрете буквально всех российских вещателей. А тут вдруг озаботились судьбой девственности Twitter. Не нарушена ли она. Эта соцсеть уже много лет как превратилась в прожженную многостаночницу, обслуживающую ультралиберальный бомонд. Большой вопрос: есть ли вообще хотя бы призрачная вероятность того, что платформа сможет вернуть баланс в отражении разных точек зрения», — высказалась официальный представитель министерства и добавила, что немецкие чиновники делают все от себя зависящее, чтобы задушить свободу мнения в ее зародыше.

Ранее 5-tv.ru приводил комментарий Марии Захаровой по теме возможного возобновления переговоров между Россией и Украиной.