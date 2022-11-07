Песков прокомментировал данные WSJ о закрытых переговорах Кремля и Белого дома

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 180

Песков: Россия открыта к переговорам с Украиной, но возможности продолжить их пока нет

Песков прокомментировал данные WSJ о закрытых переговорах Кремля и Белого дома

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Пресс-секретарь президента посоветовал не верить «уткам» англосаксонских газет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о якобы прошедших закрытых переговорах между представителями Москвы и Вашингтона.

«Нам нечего сказать по этой публикации. Много уток публикуют англосаксонские газеты. Надо обращаться или в газету, или в Белый дом», — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла об открытости для переговоров с Украиной, однако в Киеве «обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной».

Также пресс-секретарь главы государства прокомментировал сведения о переговорах Белого дома с киевским режимом о возвращении к диалогу с Москвой.

«Мы не знаем, так это или не так. Есть и правдивые сообщения, но больше сообщений, которые являются спекуляцией или чистой ложью», — отметил Песков.

Другая публикация американского издания сообщает, что советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сейчас ведет переговоры по ситуации на Украине с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.

Уточняется, что основная цель американского чиновника — не допустить эскалации конфликта между РФ и Украиной и сохранять контакты с российскими коллегами. Также отмечается, что именно Салливан призывал украинские власти дать России максимально четкий и открытый сигнал о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта.

Ранее политолог Дмитрий Солонников в комментарии 5-tv.ru заявил, что США склоняют Киев к переговорам с Москвой с одной лишь целью: выиграть время и подготовить новый удар по РФ.

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